Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре

Глава Турции Тайип Эрдоган по итогам обработки бюллетеней с 99,21% избирательных урн набрал 49,42% голосов на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

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Его основной соперник от оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу пока получил 44,88%.

Ранее президент Тайип Эрдоган провел встречу с избирателями в Анкаре и заявил, что окончательные итоги избирательного процесса пока неизвестны. При этом он выразил уверенность, что выборы завершатся уже в первом туре.

«Хотя точные результаты пока не ясны, мы далеко впереди», — сказал Эрдоган, добавив, что для подведения итогов и подсчета всех голосов понадобится еще немного времени. По его словам, он обогнал Кылычдароглу на 2 миллиона 600 тысяч голосов.

Агентство напоминает, что второй тур президентских выборов пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов.