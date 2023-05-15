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Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре

Глава Турции Тайип Эрдоган по итогам обработки бюллетеней с 99,21% избирательных урн набрал 49,42% голосов на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре
© © kremlin.ru

Его основной соперник от оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу пока получил 44,88%.

Ранее президент Тайип Эрдоган провел встречу с избирателями в Анкаре и заявил, что окончательные итоги избирательного процесса пока неизвестны. При этом он выразил уверенность, что выборы завершатся уже в первом туре.

«Хотя точные результаты пока не ясны, мы далеко впереди», — сказал Эрдоган, добавив, что для подведения итогов и подсчета всех голосов понадобится еще немного времени. По его словам, он обогнал Кылычдароглу на 2 миллиона 600 тысяч голосов.

Агентство напоминает, что второй тур президентских выборов пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов.

Выборы главы государства в Турции прошли 14 мая. На пост лидера страны претендуют трое: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса; Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также Синан Оган — от альянса Ata.

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