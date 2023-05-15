Пользователи Twitter разочаровались в Зеленском после его слов о России

«После оскорбительного выступления с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты не представляешь, какую линию пересек», — пишет один из комментаторов под постом Зеленского в соцсети Twitter. «В каком мире ты живешь? Думаешь, что Россия чувствует давление? Проверь макро- и микроэкономические показатели своих „союзников и спонсоров“», — возмущается другой пользователь.