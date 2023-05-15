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Байден впервые прокомментировал выборы в Турции

Президент США Джо Байден прокомментировал выборы главы государства в Турции. Он выразил надежду на то, что «победит тот, кто победит», пояснив, что в мире и без того хватает проблем. Об этом пишет РИА Новости.

Байден впервые прокомментировал выборы в Турции
© ТАСС

«Надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем», — заявил он.

Агентство напоминает, что действующий глава Турции Тайип Эрдоган набрал 49,56%, а его основной соперник от оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу — 44,72% голосов после подсчета бюллетеней с 97,78% избирательных урн.

Ранее лидер США Джо Байден заявил, что позитивно оценивает перспективу достижения договоренности о повышении потолка государственного долга. Он заверил, что уже во вторник проведет переговоры по этому поводу с лидерами конгресса.

Министерство финансов США до этого сообщило, что уже в июне страну ждет первый в истории суверенный дефолт, если конгресс не расширит границы заимствований.

Байден в беседе с журналистами заявил, что неправильно оценивать переговоры в самый разгар переговоров, однако он настроен позитивно.

«Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу», — отметил он.

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