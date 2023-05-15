Шторм, тень и безумие: как поставки оружия Украине толкают мир к Третьей Мировой

Британцы счастливы - они первые, кто поставил Украине крылатые ракеты большой дальности. «Леопарды» у Незалежной есть, самолеты, худо-бедно, со старых стоянок привезли, а теперь и ракеты Storm Shadow, которые бьют на 500 километров. Так что завтра якобы победа. Есть, правда, несколько «но». Их, впрочем, предпочитают не озвучивать. Британские ракеты давно в российских списках приоритетно сбиваемых целей, «Леопарды», как и любая другая техника, хорошо горят, самолеты требуют капитального ремонта. Но эскалация - налицо.

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«Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания посылает Украине ракеты Storm Shadow. Это конвенционное дальнобойное оружие невероятной точности. Получение Киевом этих ракет даст Украине наилучший шанс защитить себя от атак России», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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На самой Украине тоже радость - в офисе Зеленского говорят, что ракеты сильно помогут в контрнаступлении, а эксперты на местном ТВ рассказывают, что теперь-то уж Киев сможет разрушить Крымский Мост и начнет наносить удары по объектам в глубине российской территории. Правда, сами сразу же признают - это обычная крылатая ракета, которую можно перехватить и уничтожить.

«Она разнесет Крымский мост просто вдребезги, так что это вполне хорошая ракета. Главная ее задача - добраться до Крымского моста, почему? Потому что она обычная крылатая ракета. И здесь вероятность сбития этой ракеты тоже существует», - заявил на ТВ полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

Пока киевский режим использует новое британское оружие исключительно для ударов по мирным жителям. Луганск 12 и 13 мая был обстрелян именно ракетами Storm Shadow, и под удар попали гражданские объекты - завод полимерных изделий, мясоперерабатывающий комбинат, спортивный стадион, а также ближайшие жилые дома. Ранения получили более десяти человек, среди них - шестеро детей. Каким-то чудом никто не погиб.

Британские власти передали Киеву ракеты с условием, что оружие будут применять только против военных объектов и только на территории Украины. Но, как к этим условиям относится сама администрация Зеленского уже понятно - она на них просто наплевала, при полном попустительстве Лондона. Из Великобритании - ни слова осуждения после удара по мирным людям в Луганске.

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Крайне показательный момент - понимая, что Киев моментально забудет о любых соглашениях и договоренностях, американцы до сих пор отказываются от поставок Украине дальнобойных ракет. Понимают последствия и степень неизбежной эскалации.

«Сама возможность того, что британские ракеты направятся на Украину, позволила администрации Джо Байдена тихонько выдохнуть с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые требуют, чтобы кто-то отправил Киеву ракеты с большим радиусом действия. При этом позиция Вашингтона не изменилась - Штаты не будут поставлять свои дальнобойные ракеты», - пишет издание Politico.

Европа, кажется, пытается перещеголять основного поджигателя войны - Вашингтон. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в минувшую среду заявил о том, что Европа подготовит еще миллион снарядов и более тысячи ракет для отправки на Украину. А после первого удара по Луганску тот же Боррель, между прочим, главный «дипломат» ЕС, выразил удовлетворение тем фактом, что Киев наконец-то получил дальнобойное оружие.

«Украине нужно оружие, которое может вести огонь на большое расстояние. Нужно увеличивать поставки. Мы даем такое оружие, и мы ускоряем его производство. Если мы не дадим такое оружие, Киев не сможет защитить себя», - заявил Боррель.

После этих высказываний глава Европейского Союза может смело подписываться под словами начальника Главного управления разведки Украины, Кирилла Буданова, который в одном из интервью заявил следующее, цитата: «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины…» Правда, пан Борелль, как его называют на Украине, видимо, не понимает что и он лично, и граждане Евросоюза сегодня заложники того, что происходит на Украине. Заложники - и жертвы шантажа. Советник Зеленского Михаил Подоляк, например, в открытую пообещал Европе начало масштабной войны, добавив, что, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву - в Европе резко увеличится количество терактов.

«Как только будут остановлены поставки оружия, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно» - заявил Подоляк.

Шантаж приносит свои плоды - на неделе стало известно, что Берлин подготовил крупнейший с начала конфликта пакет военной помощи Украине - теперь уже на сумму в три миллиарда евро. А сам немецкий канцлер Олаф Шольц умудрился даже военный парад в Москве ко Дню Победы увязать к поставкам Киеву оружия.

«В двух тысячах километров к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется. Посыл нынешнего девятого мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы. Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим. И Евросоюз с его коллективной помощью - гарантирует, что прошлое не вернется», - заявил Шольц.

Вслед за Боррелем и Шольцем, Пентагон также объявил о новом пакете помощи Украине - дополнительных средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах, на еще миллиард 200 миллионов долларов. Как заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен – Киев теперь полностью вооружен и Америка ждет, когда доблестные украинские войска, наконец-то, повергнут столь ненавистную сегодня Америке Россию.

«С самого первого дня конфликта… да и до первого дня, нашей задачей было убедиться, что у Украины есть все необходимое для эффективной защиты от российской агрессии. И прямо сейчас в центре внимания - попытки Киева вернуть себе территорию, захваченную Россией. По моей собственной оценке, у Украины есть для этого все необходимое - и в части оружия, и в части подготовки кадров - чтобы продолжать наступление», - заявил Блинкен.

Но у Украины разгромить Россию, совершив фантастическое контрнаступление, которого с таким нетерпением ждут в Европе и США, пока не очень получается… Сам Зеленский уже в который раз обещает, что вот-вот, сейчас-сейчас, но тут же, извиняется перед западными информационными агентствами, что, дескать, пока не готов «лечь костьми» - не хватает вещичек.

«Нам нужно еще немного времени на подготовку. Нам по-прежнему не хватает некоторых вещей, включая западную бронетехнику, которая поступает партиями», - сказал Зеленский.

Ко всему прочему, куда-то исчез главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он даже отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Обоснование более чем странное - командующему некогда. Об этом журналистам рассказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Я получил вчера письмо от украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», - заявил Бауэр.

Администрация Зеленского ситуацию попробовала исправить - украинская пресса опубликовала сразу несколько интервью с Залужным и даже выложила фотографии со свадьбы, где украинский главком был едва ли не посаженным отцом - но это старые фотографии, покрытые пылью… Новых, судя по всему, попросту нет.

Зато есть заявления и решения от которых как нормальные украинцы, так и простые европейцы приходят, в лучшем случае, в недоумение…

Чего стоит хотя бы недавний указ Зеленского об отмене Дня Победы и заменой его на территории Украины на «День Европы». Как заявил сам Зеленский в обращении к народу - сегодня Украина, как и 80 лет назад, опирается на общую силу свободных народов и знает, что вместе с ними всегда будет частью свободной Европы. Правда 80 лет назад, когда на территории Украины действительно, в составе фашистских войск была почти вся Европа, она убивала и грабила. Реакцию России на подобную эскападу украинского президента предположить было не трудно. Тем более, что еще несколько лет назад Зеленский торжественно, 9 мая, возлагал цветы к могиле своего еврейского дедушки, прошедшего минометчиком всю Великую Отечественную.

«Своим решением Зеленский перечеркнул подвиг миллионов украинцев и предал память тех, кто отстоял эту землю перед лицом фашистской Европы, в том числе память своего деда. Это что, было лицемерие или издевательство над памятью предка? Такое предательское решение об отмене Дня Победы для этого режима закономерно: современные украинские нацисты рано или поздно должны были откреститься от своих дедов, которые воевали против фашизма во время Великой Отечественной войны», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зато такой демонстративный жест и смысл, который за ним стоит, по сути - очередной поклон Европе, «на ура» восприняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тут же прилетевшая в Киев.

«Сегодня Киев - это бьющееся сердце европейских ценностей. Украина - это свободное общество, которое всегда может рассчитывать на неугасимую храбрость миллионов своих женщин и мужчин. Они борются за наши европейские ценности. Поэтому я рада быть здесь, в Киеве, 9 мая. И позвольте мне тепло приветствовать ваше решение переименовать 9 мая в День Европы», - заявила глава ЕК.

Ракеты большой дальности из Великобритании, танки из Германии, ракеты и снаряды из США… А еще вооружение из Франции, Италии, Румынии, Польши и других стран блока НАТО. И наемники, и военные специалисты, курирующие каждый украинский шаг, и средства связи, и системы противовоздушной обороны. Как отметил американский журналист Джексон Хинкл - Россия, по сути, в одиночку сражается в Третьей мировой войне и побеждает.