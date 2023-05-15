Кылычдароглу призвал сторонников не уходить с участков до полного подсчета голосов
Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал своих сторонников не покидать избирательные участки до полного завершения подсчета всех голосов. Об этом он заявил в понедельник во эфире телеканала Halk TV.
"Мы не позволим спустить это дело [манипуляции на выборах] на тормозах. Не позволим игнорировать волеизъявление народа на выборах. Ни в коем случае не покидайте избирательные участки и комиссии. Мы остаемся до подсчета последнего голоса", - сказал Кылычдароглу.
Ранее оппозиция заявляла, что у нее было похищено минимум 10% голосов.
По данным турецкого ЦИК, после обработки данных с 95% урн для голосования действующий президент Тайип Эрдоган набирает на прошедших в воскресенье выборах главы государства 49,56% голосов избирателей. Кылычдароглу набирает 44,72%. Если ситуация не изменится, неизбежен второй тур, который состоится 28 мая.