Кылычдароглу призвал сторонников не уходить с участков до полного подсчета голосов

"Мы не позволим спустить это дело [манипуляции на выборах] на тормозах. Не позволим игнорировать волеизъявление народа на выборах. Ни в коем случае не покидайте избирательные участки и комиссии. Мы остаемся до подсчета последнего голоса", - сказал Кылычдароглу.