$77.20+1.3284.25+1.36

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильскую и палестинскую стороны соблюдать режим прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня
© РИА Новости

Накануне вечером Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.

«Генеральный секретарь приветствует достигнутое прошлой ночью соглашение о прекращении огня в Израиле и Газе. Он призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня», — подчеркнул Дюжаррик.

Агентство напоминает, что военная операция ЦАХАЛ «Щит и стрела», цель которой — ликвидировать командование и инфраструктуру группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа, стартовала в ночь на вторник. За несколько дней Палестина выпустила по Израилю около тысячи ракет. В результате обстрела несколько жилых домов получили серьезные повреждения, один житель Израиля погиб, еще несколько пострадали.

В ответ Израиль нанес удар по нескольким сотням радикалов в анклаве. Согласно последним данным, после атаки израильской стороны погибли 33 палестинца, в том числе несколько высокопоставленных командира «Исламского джихада».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий