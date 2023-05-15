Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильскую и палестинскую стороны соблюдать режим прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует достигнутое прошлой ночью соглашение о прекращении огня в Израиле и Газе. Он призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня», — подчеркнул Дюжаррик.

Агентство напоминает, что военная операция ЦАХАЛ «Щит и стрела», цель которой — ликвидировать командование и инфраструктуру группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа, стартовала в ночь на вторник. За несколько дней Палестина выпустила по Израилю около тысячи ракет. В результате обстрела несколько жилых домов получили серьезные повреждения, один житель Израиля погиб, еще несколько пострадали.