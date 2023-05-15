В Турции обработали более 99 процентов избирательных урн

Разрыв между действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на прошедших 14 мая президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Об этом сообщает агентство ЦИК.

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После обработки 99,2 процента избирательных урн Эрдоган лидирует, набрав 49,36 процента голосов, его главный соперник — 44,92 процента. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,29 процента.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов.