Макрон: безопасность ЕС зависит от отношений с Россией

«Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — отметил в интервью газете L’Opinion в Париже Эммануэль Макрон.