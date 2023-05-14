Сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг

Сторонники турецкой оппозиции вышли вечером в воскресенье, 14 мая, на стихийный митинг в Анкаре, чтобы выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

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Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, они также выкрикивали лозунги в поддержку политического объединения и его председателя Кылычдароглу.

Некоторые участники митинга заявили, что уже начали праздновать «победу Кылычдароглу» над действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то, что подсчет голосов еще не закончился.

После вскрытия 2/3 урн Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 51,23 процента голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 43,05 процента.

14 мая в Турции стартовало голосование на выборах президента и парламента страны. Выборы проходили на территории 81 провинции страны.