Премия Карла Великого упала во время выступления Зеленского

Премия имени Карла Великого, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в немецком Аахене, упала на пол во время его выступления. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как Зеленский произносит речь, а в этом время врученная премия падает с постамента. Украинский президент прервался, подошел и поставил ее на место.