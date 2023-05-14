Премия Карла Великого упала во время выступления Зеленского

Премия имени Карла Великого, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в немецком Аахене, упала на пол во время его выступления. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
На кадрах видно, как Зеленский произносит речь, а в этом время врученная премия падает с постамента. Украинский президент прервался, подошел и поставил ее на место.
Премия прошла 14 мая. На церемонии вручения канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Каждый год она присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы ее получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский посетил Германию впервые с начала СВО.