Пашинян и Алиев летом проведут две встречи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут 1 июня встречу в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Армении.

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«Достигнута договоренность о продолжении обсуждений 1 июня в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле запланирована встреча Пашиняна, Алиева и председателя Евросоюза в Брюсселе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе договорились возобновить двусторонние встречи по вопросам делимитации границ. Он подчеркнул, что решение по вопросам границ будет достигнуто путем переговоров.