Оппозиция заявила, что на выборах в Турции лидирует Кылычдароглу

"У нас есть чистые данные с 91 913 (из 192 тыс. - прим. ТАСС) урн для голосования. У Кылычдароглу 11,4 млн, или 47,42%. У Эрдогана 11,27 млн голосов, или 46,8%. Пока еще не пришли все результаты с участков в Анкаре, Стамбуле и Измире. Думаю, все закончится в первом туре", - сказал Яваш.