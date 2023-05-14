Оппозиция заявила, что на выборах в Турции лидирует Кылычдароглу

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 46,8% голосов на выборах главы государства в воскресенье, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает его с 47,42%. Об этом сообщил оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш во время выступления со своим коллегой из Стамбула Экремом Имамоглу, которое транслировалось в Twitter стамбульского градоначальника.
"У нас есть чистые данные с 91 913 (из 192 тыс. - прим. ТАСС) урн для голосования. У Кылычдароглу 11,4 млн, или 47,42%. У Эрдогана 11,27 млн голосов, или 46,8%. Пока еще не пришли все результаты с участков в Анкаре, Стамбуле и Измире. Думаю, все закончится в первом туре", - сказал Яваш.
По данным ЦИК Турции, после обработки данных с 2/3 урн, Эрдоган набирает 51,23%, а Кылычдароглу 43,05%.