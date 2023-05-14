Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки данных с 50% урн получает 52,19% на прошедших в воскресенье в стране президентских выборах, его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 41,93%.

Об этом сообщает в воскресенье государственное телевидение TRT, приводящее данные Центризбиркома.