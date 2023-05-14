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Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки данных с 50% урн получает 52,19% на прошедших в воскресенье в стране президентских выборах, его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 41,93%.

Об этом сообщает в воскресенье государственное телевидение TRT, приводящее данные Центризбиркома.

Оппозиция назвала "крайне позитивными" для Кылычдароглу данные подсчета голосов на выборах

Синан Оган от "Альянса АТА" получает 5,33%. Вышедший из президентской гонки кандидат от Партии отечества Мухаррем Индже - 0,54%. Ранее ЦИК постановил, что голоса Индже будут засчитываться как действительные.

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