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Эрдоган обратился к однопартийцам

Действующий президент Турции и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим однопартийцам и призвал их не покидать избирательные участки до окончания голосования. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган обратился к однопартийцам
© Lenta.ru

«Несмотря на то, что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, попытки объявить результаты поспешно будут означать узурпацию национальной воли», — заявил Эрдоган.

С аналогичным призывом выступил и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу. Он также потребовал от избиркома Турции вносить данные, поступающие из регионов.

По данным телеканала TRT Haber, Эрдоган набирает 50,13 процента голосов, Кылычдароглу — 44,09 процента после обработки бюллетеней из почти 90 процентов избирательных урн.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским).

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