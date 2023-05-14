Зеленский едва не лишился смартфона в ходе визита в Германию

Украинский президент Владимир Зеленский едва не лишился смартфона в ходе своего визита в Германию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Об инциденте рассказал фотокорреспондент издания Фабиан Мацерат. Утверждается, что лидер Украины забыл свой телефон в машине около дворца президента Германии. В тот момент он поставил смартфон заряжаться, подключив к пауэрбанку в автомобиле. После этого Зеленский вышел из машины и отправился в вертолет.