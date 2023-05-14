Оппозиция назвала "крайне позитивными" данные подсчета голосов на выборах

Оппозиция назвала "крайне позитивными" для Кылычдароглу данные подсчета голосов на выборах
Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) назвала крайне позитивными для кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу данные подсчетов голосов на президентских выборах. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель НРП в штаб-квартире партии.
"Мы настроены крайне оптимистично. Согласно полученным нами данным, картина крайне позитивная. Отрыв между нашим кандидатом и Эрдоганом продолжает сокращаться", - ответил он на просьбу прокомментировать последние данные, согласно которым действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,43% голосов, а Кылычдароглу - 41,68%.