Оппозиция назвала "крайне позитивными" данные подсчета голосов на выборах

Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) назвала крайне позитивными для кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу данные подсчетов голосов на президентских выборах. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель НРП в штаб-квартире партии.