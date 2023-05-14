В Турции закрылись избирательные участки
В Турции завершились президентские выборы, избирательные участки закрыты. Об этом сообщает Anadolu.
Более 60 миллионов избирателей пришли сегодня на избирательные участки, чтобы избрать нового президента страны и 600 депутатов Национального собрания.
«Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн человек, в том числе более 1,76 млн проголосовали за границей. Всего по стране для избирателей было установлено 191 885 урн для голосования», - передает Anadolu.
Начался подсчет бюллетеней, предварительные результаты появятся в понедельник ночью.
В бюллетенях было три кандидата на пост президента:
действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (глава правящей Партии справедливости и развития - ПСР);
74 летний депутат Кемаль Кылычдароглу (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии - НРП);
55-летний независимый кандидат Синан Оган.
Если кандидату не удастся набрать более 50%, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.
Ожидается, что результаты волеизъявления определят курс, которым страна будет следовать в ближайшие годы. Наблюдатели сходятся в том, что сейчас Турция находится на перепутье.