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В Турции закрылись избирательные участки

В Турции завершились президентские выборы, избирательные участки закрыты. Об этом сообщает Anadolu.

Более 60 миллионов избирателей пришли сегодня на избирательные участки, чтобы избрать нового президента страны и 600 депутатов Национального собрания.

«Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн человек, в том числе более 1,76 млн проголосовали за границей. Всего по стране для избирателей было установлено 191 885 урн для голосования», - передает Anadolu.

Начался подсчет бюллетеней, предварительные результаты появятся в понедельник ночью.

В бюллетенях было три кандидата на пост президента:

действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (глава правящей Партии справедливости и развития - ПСР);

Эрдоган сообщил, что выборы в Турции идут без проблем

74 летний депутат Кемаль Кылычдароглу (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии - НРП);

55-летний независимый кандидат Синан Оган.

Если кандидату не удастся набрать более 50%, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Ожидается, что результаты волеизъявления определят курс, которым страна будет следовать в ближайшие годы. Наблюдатели сходятся в том, что сейчас Турция находится на перепутье.

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