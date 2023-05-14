В Турции закрылись избирательные участки

В Турции завершились президентские выборы, избирательные участки закрыты. Об этом сообщает Anadolu.

Более 60 миллионов избирателей пришли сегодня на избирательные участки, чтобы избрать нового президента страны и 600 депутатов Национального собрания.

«Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн человек, в том числе более 1,76 млн проголосовали за границей. Всего по стране для избирателей было установлено 191 885 урн для голосования», - передает Anadolu.

Начался подсчет бюллетеней, предварительные результаты появятся в понедельник ночью.

В бюллетенях было три кандидата на пост президента:

действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (глава правящей Партии справедливости и развития - ПСР);

74 летний депутат Кемаль Кылычдароглу (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии - НРП);

55-летний независимый кандидат Синан Оган.

Если кандидату не удастся набрать более 50%, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.