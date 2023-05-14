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СМИ: после визита в Берлин Зеленский отправится в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, как ожидается, посетит Париж. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники.

Программа поездки не раскрывается. Французские власти также пока официально не подтвердили информацию о предстоящем визите.

Ранее, в субботу, президент Украины посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с главой государства Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане его принял Папа Римский Франциск, с которым они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Примечательно, что после заявлений Святого престола о готовности оказать помощь в урегулировании конфликта Зеленский заявил, что его страна не нуждается в посредниках.

В воскресенье он прибыл с необъявленным визитом в столицу Германии, где был принят его коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. На совместной пресс-конференции с Шольцем Зеленский заявил, что Германия зарезервировала на этот и ближайшие годы €11 млрд для помощи Украине. Он добавил, что планирует обсудить с Шольцем поставки истребителей, о которых Киев просит западных союзников. Он также обратил внимание в своем телеграм-канале, что новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.

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