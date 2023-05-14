Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, как ожидается, посетит Париж. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники.

Программа поездки не раскрывается. Французские власти также пока официально не подтвердили информацию о предстоящем визите.

Ранее, в субботу, президент Украины посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с главой государства Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане его принял Папа Римский Франциск, с которым они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Примечательно, что после заявлений Святого престола о готовности оказать помощь в урегулировании конфликта Зеленский заявил, что его страна не нуждается в посредниках.