СМИ: после визита в Берлин Зеленский отправится в Париж
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, как ожидается, посетит Париж. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники.
Программа поездки не раскрывается. Французские власти также пока официально не подтвердили информацию о предстоящем визите.
Ранее, в субботу, президент Украины посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с главой государства Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане его принял Папа Римский Франциск, с которым они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Примечательно, что после заявлений Святого престола о готовности оказать помощь в урегулировании конфликта Зеленский заявил, что его страна не нуждается в посредниках.
В воскресенье он прибыл с необъявленным визитом в столицу Германии, где был принят его коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. На совместной пресс-конференции с Шольцем Зеленский заявил, что Германия зарезервировала на этот и ближайшие годы €11 млрд для помощи Украине. Он добавил, что планирует обсудить с Шольцем поставки истребителей, о которых Киев просит западных союзников. Он также обратил внимание в своем телеграм-канале, что новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.