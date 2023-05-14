Бербок высказалась об использовании одних наушников с Кулебой

Бербок сделала странное заявление о Кулебе
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что использовала одни наушники с украинским дипломатом Дмитрием Кулебой. По ее мнению, это свидетельствует о тесной дружбе с ним, сообщает Bild.
Бербок рассказала, что сидела рядом с Кулебой, когда слушала выступления президента Украины. При этом им пришлось использовать одну гарнитуру для прослушивания.
«Вот насколько тесная между нами дружба», - заявила министр иностранных дел ФРГ.
Ранее немецкие пользователи заявили, что Бербок – «чересчур глупая дама для своей работы». Поводом стали слова Бербок о том, что Россия может изменить свою политику, «развернувшись на 360 градусов».