Вучич объявил об уходе с поста главы правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время уйдет с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он добавил, что все объяснит соотечественникам на предстоящем съезд СПП, который запланирован на 26 мая и должен стать крупнейшим в истории страны, сообщает Blic.

Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Я объясню это на большом собрании, — сказал сербский лидер.

Он добавил, что на предстоящем съезде будут приняты важные решения, в том числе относительно требований оппозиции об отставке высокопоставленных чиновников, среди которых министры внутренних дел и просвещения. По его словам, если оппозиция настаивает на смене кабмина, то это может быть сделано посредством выборов в сентябре.