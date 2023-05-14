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В Британии неизвестные повредили строящийся фрегат Королевского флота

В Великобритании неизвестные перерезали 60 кабелей на строящемся фрегате Королевского флота HMS Glasgow в верфи в Глазго. О повреждении корабля сообщает Sky News со ссылкой на компанию-производителя BAE Systems.

В Британии неизвестные повредили строящийся фрегат Королевского флота
© Lenta.ru

Подрядчик заявил, что по факту произошедшего организовано внутреннее расследование. Работы на фрегате были временно приостановлены для полной проверки судна. В настоящее время оценивается объем необходимого ремонта.

HMS Glasgow является первым из восьми фрегатов новой серии Type 26, которые строятся компанией BAE Systems на верфи в Глазго. В стадии строительства также находятся HMS Cardiff и HMS Belfast. Три этих судна планируется ввести в состав Королевского флота до конца 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что Королевскому вспомогательному флоту Великобритании был передан сторожевой корабль для наблюдения под водой и защиты подводных кабелей и трубопроводов. Судно приступит к операциям летом. До этого корабль обслуживал нефтедобывающие платформы, после чего прошел модернизацию на верфях в Беркенхеде.

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