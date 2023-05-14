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Стало известно, какую поддержку ФРГ оказала Украине с начала спецоперации

Германия заплатила 17 миллиардов евро в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Стало известно, какую поддержку ФРГ оказала Украине с начала спецоперации
© globallookpress.com

По его словам, с начала вооруженного поддержка Киева обошлась Берлину в 17 миллиардов евро (не учитывая долю ФРГ в общих пакетах помощи).

«Мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась», - сказал Шольц.

В коммюнике по итогам встречи Зеленского и Шольца также отмечается, что выделено более 11 млрд евро на 2023 год для продолжения военной поддержки Киева.

В воскресенье Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом и канцлером. Он попросил западные истребители и выдвинул ультиматум.

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