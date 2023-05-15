Guardian: Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям»

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям» для украинской армии.

Об этом пишет газета The Guardian.

Ранее Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.