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Guardian: Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям»

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям» для украинской армии.

Guardian: Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям»
© globallookpress.com

Об этом пишет газета The Guardian.

Ранее Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.

Также стало известно, что Великобритания откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных лётчиков к управлению западными самолётами.

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