В Иране анонсировали восстановление дипотношений с Египтом

Власти Ирана и Египта близки к официальному возобновлению дипломатических отношений, разорванных еще в 1980 году, заявил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Фада Хусейн Малики. В интервью Tasnim он отметил, что стороны готовятся пойти на этот шаг в ближайшее время.