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В Турции два человека скончались у избирательной урны во время президентских выборов

В турецких городах Риза и Трабзон два человека скончались у избирательных урн от сердечного приступа, сообщает телеканал TRT Haber.

В Турции два человека скончались у избирательной урны во время президентских выборов
© Газета.Ru

По данным телеканала, одним из скончавшихся стал сотрудник избирательной комиссии. У него случился сердечный приступ во время исполнения служебных обязанностей. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы доставили мужчину в больницу, но спасти его не удалось.

В городе Трабзон от сердечного приступа скончалась 75-летняя женщина, пришедшая на избирательный участок вместе с родственниками. Ей стало плохо в кабинке для голосования. В результате женщина умерла.

Ранее издание Sözcü сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил шоу на избирательном участке в средней школе в Стамбуле, куда тот пришел проголосовать.

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