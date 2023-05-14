В Турции два человека скончались у избирательной урны во время президентских выборов

В турецких городах Риза и Трабзон два человека скончались у избирательных урн от сердечного приступа, сообщает телеканал TRT Haber.

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По данным телеканала, одним из скончавшихся стал сотрудник избирательной комиссии. У него случился сердечный приступ во время исполнения служебных обязанностей. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы доставили мужчину в больницу, но спасти его не удалось.

В городе Трабзон от сердечного приступа скончалась 75-летняя женщина, пришедшая на избирательный участок вместе с родственниками. Ей стало плохо в кабинке для голосования. В результате женщина умерла.