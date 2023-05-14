Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском пренебрег сразу несколькими правилами этикета. Это отмечает австрийское издание Exxpress.

Журналисты пишут, что Зеленский прибыл на встречу с главой 1,4 миллиарда католиков, не заботясь о своем виде. На нем были черный свитер и зеленые штаны под «милитари». Тем самым он решил подчеркнуть, что является «воюющим президентом».

Однако глава незалежной нарушил этикет не только несоблюдением дресс-кода.

После того как Зеленский прибыл в Ватикан со своим кортежем, понтифик и президент зашли в кабинет. При этом 45-летний Зеленский не уступил место 86-летнему главе католической церкви и «протиснулся через дверной проем прямо перед ним».

Затем на снимках видно, что папа римский — наместник Бога на земле — стоит, а украинский президент уже сидит в кресле. Зеленский не приподнялся, даже когда советник папы подал ему руку для приветствия.

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