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Президент Сербии Вучич заявил о невозможности "майдана" в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «майдана» в Белграде, как это произошло на Украине в 2014 году, не будет. Об этом он сообщил РИА Новости.

Президент Сербии Вучич заявил о невозможности "майдана" в Белграде
© Газета.Ru

«Не будет нового майдана в Белграде, это все, что могу вам сказать. Он не произойдет и невозможен. До тех пор, пока народ не скажет, а когда он скажет — не нужен майдан, так работает демократия», — сказал он.

Ранее Вучич не исключал проведение досрочных выборов до конца 2023 года, хотя ему бы «этого не хотелось». По его словам, до тех пор, пока страна может не проводить выборы, — их не будет. Он отмечал, что в Сербии есть оппозиция, которая будет требовать выборы.

До этого президент Сербии на заседании Сербской прогрессивной партии заявлял, что готов участвовать в досрочных выборах премьер-министра страны. По его словам, лучше уйти в оппозицию, чем позволить партийным и личным интересам управлять страной.

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