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Шольц заявил, что Запад будет добиваться наказания России за действия на Украине

Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия на Украине. С таким утверждением выступил в воскресенье в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия на Украине
© РИА Новости

"Вместе с нашими партнерами мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответу", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, конфликт на Украине "имеет огромные геополитические последствия". Он напомнил, что Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.

Шольц принял Зеленского с воинскими почестями

Это первый визит Зеленского в Германию после начала специальной военной операции России.

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