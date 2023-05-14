Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия на Украине

Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия на Украине. С таким утверждением выступил в воскресенье в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.