Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия на Украине

Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия на Украине. С таким утверждением выступил в воскресенье в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вместе с нашими партнерами мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответу", - сказал Шольц.
Канцлер отметил, конфликт на Украине "имеет огромные геополитические последствия". Он напомнил, что Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.
Это первый визит Зеленского в Германию после начала специальной военной операции России.