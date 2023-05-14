Глава МИД Венгрии Сийярто направился с визитом в Китай

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что отправляется в Пекин с тем, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Сийярто уточнил, что его самолет должен приземлиться в Пекине в ночь с воскресенья на понедельник. Переговоры пройдут в понедельник, 15 мая.

Дипломат отметил, что по соседству с Венгрией идут боевые действия. Кроме того, Европу охватил «военный психоз». На фоне этого, подчеркнул министр, мирные инициативы имеют особое значение и должны постоянно подкрепляться.

По его словам, Венгрия поддерживает выдвинутый Пекином мирный план потому, что он направлен на достижение мира, а также потому, что он существует и направлен не на продолжение конфликта, а на его завершение.

Кроме того, заметил Сийярто, Будапешт заинтересован в развитии и расширении торгово-экономический связей с КНР, в том числе, на уровне Европейского союза.