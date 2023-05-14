$77.20+1.3284.25+1.36

Глава МИД Венгрии направился в КНР обсуждать план урегулирования украинского кризиса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что отправляется в Пекин с тем, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД Венгрии Сийярто направился с визитом в Китай
© РИА Новости

Сийярто уточнил, что его самолет должен приземлиться в Пекине в ночь с воскресенья на понедельник. Переговоры пройдут в понедельник, 15 мая.

Дипломат отметил, что по соседству с Венгрией идут боевые действия. Кроме того, Европу охватил «военный психоз». На фоне этого, подчеркнул министр, мирные инициативы имеют особое значение и должны постоянно подкрепляться.

Папа Римский рассказал о мирной миссии Ватикана по Украине

По его словам, Венгрия поддерживает выдвинутый Пекином мирный план потому, что он направлен на достижение мира, а также потому, что он существует и направлен не на продолжение конфликта, а на его завершение.

Кроме того, заметил Сийярто, Будапешт заинтересован в развитии и расширении торгово-экономический связей с КНР, в том числе, на уровне Европейского союза.

Ранее министр сообщил, что Москва и Будапешт внесут необходимые изменения в договор по АЭС «Пакш-2» с тем, чтобы не попасть под ограничительные меры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий