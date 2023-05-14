Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил шоу на избирательном участке в средней школе в Стамбуле, куда тот пришел проголосовать, пишет издание Sözcü.

В коридоре образовательного учреждения Эрдоган остановился поболтать с избирателями, после чего вытащил из кармана пачку денег и начал раздавать детям по 200 турецких лир (720 руб.).

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.

Ранее Эрдоган заявил, что избирательный процесс на начавшихся выборах президента и парламента Турции в настоящий момент идет без сложностей.

Также он заявил, что уверен в своей победе на выборах президента Турции в первом туре.