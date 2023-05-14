Китайский метеозонд разбился возле военного объекта на Тайване

На архипелаге Мацзу на севере Тайваньского пролива патруль обнаружил возле одной из воинских частей обломки произведенного в Китае метеорологического зонда. Об этом пишет ТАСС.

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Инцидент произошел на острове, который расположен менее чем в 10 км от побережья китайской провинции Фуцзянь.

На обломках радиозонда GTS12, обнаруженного тайваньскими военными, было название компании из Шанхая.

Остатки аппарата будут тщательно изучены специалистами. Кроме того, военнослужащие усилят наблюдение за полетами подобных аппаратов вблизи военных объектов.