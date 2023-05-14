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Китайский метеозонд разбился возле военного объекта на Тайване

На архипелаге Мацзу на севере Тайваньского пролива патруль обнаружил возле одной из воинских частей обломки произведенного в Китае метеорологического зонда. Об этом пишет ТАСС.

Китайский метеозонд разбился возле военного объекта на Тайване
© unsplash.com

Инцидент произошел на острове, который расположен менее чем в 10 км от побережья китайской провинции Фуцзянь.

На обломках радиозонда GTS12, обнаруженного тайваньскими военными, было название компании из Шанхая.

Остатки аппарата будут тщательно изучены специалистами. Кроме того, военнослужащие усилят наблюдение за полетами подобных аппаратов вблизи военных объектов.

ВВС США сбили «китайский шар»

Напомним, что в феврале 2023 года американские военные обнаружили в воздушном пространстве США китайский аэростат. После консультаций с руководством страны они сбили аппарат. Это вызвало резкую реакцию МИД КНР и ухудшение отношений между сверхдержавами.

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