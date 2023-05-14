Вучич заявил об уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич через несколько дней покинет пост главы Сербской прогрессивной партии. Об этом он заявил в воскресенье, сообщает сербское издание Republika

«Через несколько дней я перестану быть председателем политической партии», - сказал Вучич.

Вучич заявил, что 26 мая на большом съезде объявит о проведении парламентских выборов в Сербии, если этого потребует оппозиция. Выборы пройдут в сентябре.

«Должны быть принципы, они должны быть для всех. 26 мая будут некоторые интересные решения, я приглашаю вас присутствовать на съезде», - сказал он журналистам.

Уход Вучича из партии не означает, что он перестанет быть президентом.

В начале недели в Белграде прошел многотысячный митинг против насилия, организованный оппозицией.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате погибли девять человек - восемь школьников и охранник.

В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац 21-летий преступник открыл стрельбу из автомата, убив 8 человек и ранив 14.