Рим назвал условия для урегулирования на Украине

Рим готов рассматривать вопрос об урегулировании ситуации на Украине исключительно на базе «десяти пунктов» украинского лидера Владимира Зеленского, рассказал глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни. Об этом пишет La Stampa.

Отмечается, что в субботу, 13 мая, Зеленский нанес официальный визит в Рим. В ходе рабочей поездки он встретился с рядом официальных лиц Италии, а также побывал на приеме у Папы Римского Франциска.

Таяни подчеркнул, что республика готова выслушать любое предложение, которое поможет завершить конфликт, но позиция Рима остается прежней - оно должно быть основано на базе предложения Зеленского, озвученного во время саммита в Индонезии в 2022 году.

Дипломат отметил, что в Италии не могут себе представить решение, которое не устраивало бы Киев.