$77.20+1.3284.25+1.36

Турецким избирателям запретили вход с телефонами в кабины для голосования

Власти Турции запретили избирателям заходить в кабины для голосования с любыми гаджетами - телефонами, планшетами. Об этом пишет Hurriyet.

Турецким избирателям запретили вход с телефонами в кабины для голосования
© РИА Новости

По данным газеты, запрет касается цифровых видеокамер, а также пленочных фотоаппаратов и камер. За нарушение предусмотрены штрафы.

Напомним, что сегодня, 14 мая, в Турции проходят выборы президента и парламента. На пост главы государства претендуют действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, представитель «Альянса АТА» Синан Оган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В Турции начались всеобщие выборы

Для победы в первом туре одному из кандидатов требуется набрать свыше 50% голосов.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий