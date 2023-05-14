Турецким избирателям запретили вход с телефонами в кабины для голосования

Власти Турции запретили избирателям заходить в кабины для голосования с любыми гаджетами - телефонами, планшетами. Об этом пишет Hurriyet.

По данным газеты, запрет касается цифровых видеокамер, а также пленочных фотоаппаратов и камер. За нарушение предусмотрены штрафы.

Напомним, что сегодня, 14 мая, в Турции проходят выборы президента и парламента. На пост главы государства претендуют действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, представитель «Альянса АТА» Синан Оган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.