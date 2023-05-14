Президент ФРГ провел переговоры с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Зеленский впервые нанес визит в ФРГ после начала конфликта на Украине.
Встреча сторон прошла в резиденции президента. Подробности визита и тема переговоров не разглашаются.
По данным агентства, сегодня во второй половине дня власти Германии планируют вручить Зеленскому премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.
Ранее сообщалось, что глава Украины посетил штаб-квартиру оборонного ведомства Германии.
По предварительным данным, на фоне сообщений об отправке на Украину большого пакета военной помощи на сумму €2,7 млрд, Зеленский обсудил с представителями ведомства поставки основных боевых танков, БМП, истребителей и боеприпасов.