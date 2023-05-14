Президент ФРГ провел переговоры с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Зеленский впервые нанес визит в ФРГ после начала конфликта на Украине.

Встреча сторон прошла в резиденции президента. Подробности визита и тема переговоров не разглашаются.

По данным агентства, сегодня во второй половине дня власти Германии планируют вручить Зеленскому премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава Украины посетил штаб-квартиру оборонного ведомства Германии.