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Президент ФРГ провел переговоры с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет ТАСС.

Президент ФРГ провел переговоры с Зеленским
© Пресс-служба президента Украины через AP

Отмечается, что Зеленский впервые нанес визит в ФРГ после начала конфликта на Украине.

Встреча сторон прошла в резиденции президента. Подробности визита и тема переговоров не разглашаются.

Зеленский заявил о важных решениях по "защите украинского неба"

По данным агентства, сегодня во второй половине дня власти Германии планируют вручить Зеленскому премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава Украины посетил штаб-квартиру оборонного ведомства Германии.

По предварительным данным, на фоне сообщений об отправке на Украину большого пакета военной помощи на сумму €2,7 млрд, Зеленский обсудил с представителями ведомства поставки основных боевых танков, БМП, истребителей и боеприпасов.

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