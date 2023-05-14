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La Stampa: Индия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Итальянские власти полагают, что Индия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет газета La Stampa.

Индия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине
© Газета.Ru

По информации издания, премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена позвонить в понедельник своему индийскому коллеге Нарендре Моди и попросить его приложить «дополнительные усилия» для урегулирования конфликта.

Отмечается, что Мелони настаивала на том, чтобы Индия взяла на себя дипломатическую инициативу, два месяца назад во время своего визита в Нью-Дели. Встреча G7 в Хиросиме, которую посетят представители Украины и Индии, станет первым поводом для контакта двух лидеров.

Ранее американский политический аналитик из Москвы Эндрю Корыбко сообщал, что начало военных действий между Россией и Украиной в начале 2022 года ускорило глобальный системный переход обратно к многополярности.

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