Лукашенко поздравил белорусов с Днем государственных флага, герба и гимна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственных флага, герба и гимна, отметив, что эти символы вдохновляют белорусов на новые свершения.
"В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье на сайте главы государства.
По словам Лукашенко, "поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения". Белорусский президент отметил, что стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.
"Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода", - заявил президент Белоруссии.
12 апреля нынешнего года Лукашенко подписал документ, корректирующий указ от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". Новым указом название государственного праздника изменено с "День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь на "День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Данный праздник отмечается в Белоруссии во второе воскресенье мая.