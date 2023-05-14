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Лукашенко поздравил белорусов с Днем государственных флага, герба и гимна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственных флага, герба и гимна, отметив, что эти символы вдохновляют белорусов на новые свершения.

Лукашенко поздравил белорусов с Днем государственных флага, герба и гимна
© РИА Новости

"В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, "поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения". Белорусский президент отметил, что стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.

"Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода", - заявил президент Белоруссии.

12 апреля нынешнего года Лукашенко подписал документ, корректирующий указ от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". Новым указом название государственного праздника изменено с "День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь на "День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Данный праздник отмечается в Белоруссии во второе воскресенье мая.

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