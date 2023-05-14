Лукашенко поздравил белорусов с Днем государственных флага, герба и гимна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственных флага, герба и гимна, отметив, что эти символы вдохновляют белорусов на новые свершения.

"В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, "поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения". Белорусский президент отметил, что стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.

"Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода", - заявил президент Белоруссии.