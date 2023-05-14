В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Ночью во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Сумской и Тернопольской областях. В Харькове поврежден объект транспортной инфраструктуры после взрывов, а в Днепропетровской - объект инфраструктуры и транспортное предприятие.