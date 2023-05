Верка Сердючка спела «Russia goodbye» на «Евровидении-2023»

Изначально композиция называлась "Dancing Lasha Tumbai", - с ней Данилко занял второе место на "Евровидении-2007". До этого музыкант всячески опровергал, что в припеве произносит фразу "I want to see - Russia goodbye" ("Я хочу видеть - Россия, прощай"). Он отмечал, что оригинальные слова "Lasha Tumbai" переделаны из песни Виктория Цоя "Бошетунмай", они ничего не значат.