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Верка Сердючка спела «Russia goodbye» вместо «Lasha Tumbai» на «Евровидении-2023»

Музыкант Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выступил на "Евровидении-2023" с песней "Dancing Lasha Tumbai", сообщает mk.ru.

Верка Сердючка спела «Russia goodbye» на «Евровидении-2023»
© Газета.Ru

Изначально композиция называлась "Dancing Lasha Tumbai", - с ней Данилко занял второе место на "Евровидении-2007". До этого музыкант всячески опровергал, что в припеве произносит фразу "I want to see - Russia goodbye" ("Я хочу видеть - Россия, прощай"). Он отмечал, что оригинальные слова "Lasha Tumbai" переделаны из песни Виктория Цоя "Бошетунмай", они ничего не значат.

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При этом в финале "Евровидения-2023" Данилко, пишут СМИ, исполнил песню со словами "Russia goodbye" во время выступления бывших участников конкурса, представлявших Украину. Хотя некоторые фанаты "Евровидения" все-таки уверены, что Данилко не произносит этих слов.

Победительницей "Евровидения-2023" стала певица Loreen (Лорин) из Швеции. Второе место заняла Финляндия (рэпер Käärijä). Третье - Израиль (певица Noa Kirel). Украинскому техно-дуэту Tvorchi досталось шестое место.

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