Предсказатель из США назвал самый страшный день в 2023 году

Пророк из Америки по имени Эно Алрик предсказал страшное. Судьбоносный день наступит в 2023 году и станет, согласно пророчеству, началом конца.

Эно Алрик заявил, что он «путешественник во времени», поэтому смог побывать в 2671 году. Согласно его предсказанию, судный день наступит 18 июня 2023 года, передают «БелНовости».

Пророк считает, что в этот день люди начнут падать с неба на Землю.

«Люди упадут на Землю с неба, и это будет началом конца», – предсказал Алрик.