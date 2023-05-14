Предсказатель из США назвал самый страшный день в 2023 году
Пророк из Америки по имени Эно Алрик предсказал страшное. Судьбоносный день наступит в 2023 году и станет, согласно пророчеству, началом конца.
Эно Алрик заявил, что он «путешественник во времени», поэтому смог побывать в 2671 году. Согласно его предсказанию, судный день наступит 18 июня 2023 года, передают «БелНовости».
Пророк считает, что в этот день люди начнут падать с неба на Землю.
«Люди упадут на Землю с неба, и это будет началом конца», – предсказал Алрик.
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