Си направил президенту Туркменистана приглашение на саммит

"Спецпредставитель главы КНР, первый замглавы МИД Китая в ранге министра Ма Чжаосюй передал президенту Туркменистана теплые приветствия от имени председателя КНР и приглашение принять участие в предстоящем 18-19 мая текущего года саммите "Центральная Азия + Китай", - указано в сообщении.

Ма Чжаосюй добавил, что в Китае участие Туркменистана в саммите придается большое значение. В свою очередь, Сердар Бердымухамедов заявил, что для Туркменистана отношения с Китаем являются одним из ключевых векторов внешней политики.