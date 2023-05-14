Си направил президенту Туркменистана приглашение на саммит

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову приглашение на саммит "Центральная Азия + Китай", сообщает государственное информагентство Туркмении (ТДХ).
"Спецпредставитель главы КНР, первый замглавы МИД Китая в ранге министра Ма Чжаосюй передал президенту Туркменистана теплые приветствия от имени председателя КНР и приглашение принять участие в предстоящем 18-19 мая текущего года саммите "Центральная Азия + Китай", - указано в сообщении.
Ма Чжаосюй добавил, что в Китае участие Туркменистана в саммите придается большое значение. В свою очередь, Сердар Бердымухамедов заявил, что для Туркменистана отношения с Китаем являются одним из ключевых векторов внешней политики.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Киргизии - Садыра Жапарова, Узбекистана - Шавката Миризиёева, Таджикистана - Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом.