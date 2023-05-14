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В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Также сигналы тревоги звучали в Киеве, Киевской и Одесской областях, в подконтрольных Украине частях ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Воздушная тревога звучит почти на всей территории страны, кроме регионов на востоке.

Тревога на территории бывшей советской республики объявляется практически каждый день.

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