В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также сигналы тревоги звучали в Киеве, Киевской и Одесской областях, в подконтрольных Украине частях ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Воздушная тревога звучит почти на всей территории страны, кроме регионов на востоке.