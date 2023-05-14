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В Сети высмеяли слова Зеленского о визите в Берлин

Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

В Сети высмеяли слова Зеленского о визите в Берлин
© ТАСС

Это произошло после заявления о визите в ФРГ.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», — заявил глава государства.

Высказывание Зеленского стало поводом для смеха, а некоторые пользователи интернета посоветовали ему вернуться на Украину.

«Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор», — написал один из них.

Другой высказал мнение о том, что президента должны арестовать, так как он мошенник.

Также юзеры назвали поездку Зеленского по Европе «прощальными гастролями» и посоветовали ему «езжать домой».

Ранее украинский лидер посетил Рим, где встретился с президентом Италии, а также Папой Римским. В Берлине он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

WP: Утечка данных Пентагона вскрыла планы Зеленского об атаке против РФ

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