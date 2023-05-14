В Сети высмеяли слова Зеленского о визите в Берлин

Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Это произошло после заявления о визите в ФРГ.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», — заявил глава государства.

Высказывание Зеленского стало поводом для смеха, а некоторые пользователи интернета посоветовали ему вернуться на Украину.

«Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор», — написал один из них.

Другой высказал мнение о том, что президента должны арестовать, так как он мошенник.

Также юзеры назвали поездку Зеленского по Европе «прощальными гастролями» и посоветовали ему «езжать домой».