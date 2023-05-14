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Западные СМИ назвали результат спецоперации на Украине

Решение российских властей о проведении специальной военной операции на Украине привело к исправлению исторической аномалии и активизировало переход к многополярности, сообщает Global Times со ссылкой на американского политолога Эндрю Корыбко.

Западные СМИ назвали результат спецоперации на Украине
© ТАСС

По его словам, возникший после распада СССР период однополярности являлся «исторической аномалией». Это случилось в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что Соединенные Штаты «исключительны». Таким образом, спецоперация ускорила «возвращение в нормальное русло истории».

Эксперт отмечает, что присоединение к вооружению Киева и санкциям в отношении России немногим более 30 стран доказывает то, что влияние Вашингтона на другие государства сегодня ограничено. Особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства займет объединение БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Эти страны осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.

Корыбко указывает, что американцы впервые начали проявлять беспокойство о том, что доминирующая роль их страны ослабевает в начале правления Барака Обамы, что совпало с финансовым кризисом 2008 года. По разным причинам, некоторые из которых были связаны с предвзятыми мнениями, а другие — с убедительными наблюдениями за развивающимся миропорядком, эти опасения сохранялись в администрации Дональда Трампа и в администрации нынешнего президента США Джо Байдена, но недавно они усугубились началом боевых действий между Россией и Украиной.

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