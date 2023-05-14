В Мексике начался гуманитарный кризис из-за миграционной политики Байдена

Мексика сталкивается с гуманитарным кризисом из-за начала миграционной политики Байдена. Об этом пишет газета The Washington Post, приводя истории мигрантов, застрявших на границе с США после окончания действия 11 мая так называемого "Раздела 42".

Эта законодательная норма на протяжении более трех лет позволяла правительству быстро депортировать многих людей, пересекших границу до того, как они могли подать заявление о предоставлении убежища.

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Гуманитарный кризис развернулся после того, как десятки тысяч просителей убежища поспешили въехать в Соединенные Штаты в преддверии ужесточения иммиграционных правил администрацией Байдена. Как отмечают наблюдатели, в последние дни поток мигрантов на границе США и Мексики возрос в раза. По словам Хуана Хосе Родригеса Альварадо, главы института миграции штата Тамаулипас, в мексиканский город Матаморос, расположенный через границу от техасского Браунсвилла, хлынул поток венесуэльцев. Число мигрантов, ютящихся в приютах, квартирах и шатких палатках, за несколько дней возросло с 700 до более чем 6000 человек. "Они полагали, что, когда действие "Раздела 42" будет приостановлено, граница США будет открыта для них", - сказал Родригес Альварадо. Но прибывающие мигранты быстро поняли, что въезд может стать только сложнее. Новая политика администрации Байдена требует, чтобы лица, ищущие убежища, записывались на собеседования с помощью приложения Таможенно-пограничной службы США, которое страдает от компьютерных сбоев, пишет газета. Они могут быть депортированы, если они уже проехали через другую страну, где они могли бы попросить убежища, например, в Мексике. Депортированным лицам теперь грозит пятилетний запрет на повторный въезд.

До некоторых просителей убежища доходили слухи о том, что мигрантам будет разрешено значительно легче въезжать в Соединенные Штаты после того, как в четверг вечером будет отменено действие "Раздела 42". Тысячи мигрантов переправлялись вброд через реку Рио-Гранде, выстраивались в очередь на КПП, заполняли федеральные центры обработки иммиграционных услуг и толпились на тротуарах американских приграничных городов, сообщает в свою очередь The New York Times.

Как отмечает издание, дебаты о статусе просителей убежища мешают усилиям по заключению иммиграционной сделки в конгрессе. Несмотря на надежды некоторых демократов и республиканцев на то, что истечение срока действия строгих пограничных правил эпохи пандемии заставит прийти к компромиссу, двухпартийные переговоры зашли в тупик. Дело в том, отмечают эксперты, что заявления о предоставлении убежища предназначались для людей, опасающихся преследований на основании их расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к социальной группе, чтобы искать защиты на территории США. Но в последние годы такие обоснования все чаще становятся тактикой для мигрантов, у которых нет других вариантов въезда в Соединенные Штаты, и которые знают, что могут пройти годы, прежде чем их дела будут рассмотрены и, если они необоснованны, отклонены.