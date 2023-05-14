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В Мексике начался гуманитарный кризис из-за миграционной политики Байдена

Мексика сталкивается с гуманитарным кризисом из-за начала миграционной политики Байдена. Об этом пишет газета The Washington Post, приводя истории мигрантов, застрявших на границе с США после окончания действия 11 мая так называемого "Раздела 42".

В Мексике начался гуманитарный кризис из-за миграционной политики Байдена
© РИА Новости

Эта законодательная норма на протяжении более трех лет позволяла правительству быстро депортировать многих людей, пересекших границу до того, как они могли подать заявление о предоставлении убежища.

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Гуманитарный кризис развернулся после того, как десятки тысяч просителей убежища поспешили въехать в Соединенные Штаты в преддверии ужесточения иммиграционных правил администрацией Байдена. Как отмечают наблюдатели, в последние дни поток мигрантов на границе США и Мексики возрос в раза. По словам Хуана Хосе Родригеса Альварадо, главы института миграции штата Тамаулипас, в мексиканский город Матаморос, расположенный через границу от техасского Браунсвилла, хлынул поток венесуэльцев. Число мигрантов, ютящихся в приютах, квартирах и шатких палатках, за несколько дней возросло с 700 до более чем 6000 человек. "Они полагали, что, когда действие "Раздела 42" будет приостановлено, граница США будет открыта для них", - сказал Родригес Альварадо. Но прибывающие мигранты быстро поняли, что въезд может стать только сложнее. Новая политика администрации Байдена требует, чтобы лица, ищущие убежища, записывались на собеседования с помощью приложения Таможенно-пограничной службы США, которое страдает от компьютерных сбоев, пишет газета. Они могут быть депортированы, если они уже проехали через другую страну, где они могли бы попросить убежища, например, в Мексике. Депортированным лицам теперь грозит пятилетний запрет на повторный въезд.

До некоторых просителей убежища доходили слухи о том, что мигрантам будет разрешено значительно легче въезжать в Соединенные Штаты после того, как в четверг вечером будет отменено действие "Раздела 42". Тысячи мигрантов переправлялись вброд через реку Рио-Гранде, выстраивались в очередь на КПП, заполняли федеральные центры обработки иммиграционных услуг и толпились на тротуарах американских приграничных городов, сообщает в свою очередь The New York Times.

Как отмечает издание, дебаты о статусе просителей убежища мешают усилиям по заключению иммиграционной сделки в конгрессе. Несмотря на надежды некоторых демократов и республиканцев на то, что истечение срока действия строгих пограничных правил эпохи пандемии заставит прийти к компромиссу, двухпартийные переговоры зашли в тупик. Дело в том, отмечают эксперты, что заявления о предоставлении убежища предназначались для людей, опасающихся преследований на основании их расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к социальной группе, чтобы искать защиты на территории США. Но в последние годы такие обоснования все чаще становятся тактикой для мигрантов, у которых нет других вариантов въезда в Соединенные Штаты, и которые знают, что могут пройти годы, прежде чем их дела будут рассмотрены и, если они необоснованны, отклонены.

Согласно данным, проанализированным экспертами центра в Сиракузском университете, количество заявлений о предоставлении убежища, находящихся на рассмотрении в иммиграционных судах, за последнее десятилетие выросло более чем в семь раз, что выдвинуло этот вопрос в центр дебатов в конгрессе. По оценке экспертов, задержка с принятием документа может еще больше осложнить усилия по заключению сделки, тем более что ситуация на границе, особенно вокруг вопроса о предоставлении убежища, меняется быстрее, чем конгрессмены, разрабатывающие законопроекты, реагируют на нее.

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