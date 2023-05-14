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Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в Берлин. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Зеленский прибыл в Берлин
© ТАСС

"Уже в Берлине", - говорится в тексте.

3 мая телеканал N-TV распространил информацию, согласно которой прибытие Зеленского ожидалось 13 мая. Его самолет должен был приземлиться в военной части аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Как отмечал телеканал, Зеленского примет канцлер Германии Олаф Шольц. Затем украинский лидер должен встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого планируется поездка Зеленского в Ахен, где ему будет вручена премия имени Карла Великого.

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