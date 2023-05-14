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Сунак объявил о дополнительных мерах поддержки Киева

Лондон намерен укрепить поддержку Киева, который готовится к контрнаступлению на Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу правительства Великобритании Риши Сунака.

Сунак объявил о дополнительных мерах поддержки Киева
© ТАСС

Об этом будет заявлено во время предстоящего в Японии саммита G7. Великобритания «мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства». Также Лондон «будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России», — говорится в сообщении британского кабинета министров.

Сунак также в сотрудничестве с мировыми лидерами намерен решить ряд проблем, начиная от инфляции и заканчивая миграцией.

Саммит G7 будет проходить с 19 по 21 мая в Хиросиме. Сунак проведет двухсторонние встречи, по итогам которых объявит о новом совместном британско-японском проекте в сфере обороны.

На следующей неделе глава британского правительства примет участие в саммите Совета Европы в Исландии, где обсудят усилия стран по борьбе с нелегальной миграцией, а также действия России.

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