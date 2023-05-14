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На востоке Украины отменили воздушную тревогу в четырех областях

Объявленную в четырех восточных областях Украины воздушную тревогу, по последним данным, отменили утром 14 мая. Об этом говорится в сообщении официального ресурса по оповещению украинского населения.

На востоке Украины отменили воздушную тревогу в четырех областях
© globallookpress.com

По данным портала, тревога действовала в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях с 8.47.

Уже в 09.17 в областях начали отменять воздушную тревогу.

Прошедшей ночью во всех регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.

10 октября Вооруженные силы России стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Также в «Укрэнерго» заявляли, что восемь областей Украины остались без света из-за непогоды.

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