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Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. Об этом он сказал в эфире итальянского телеканала Rai1.

Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
© Lenta.ru

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, российские руководство хочет, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев.

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«Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», — утверждает он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют имеющееся у них вооружение исключительно в оборонительных целях. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами в Одесской области

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