Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. Об этом он сказал в эфире итальянского телеканала Rai1.

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, российские руководство хочет, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев.

«Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», — утверждает он.