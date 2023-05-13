Зеленский рассказал об обещании Си Цзиньпина

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира". Он подчеркнул, что во время встречи с папой попросил его содействовать реализации украинской формулы мира, например, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать Украине поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.