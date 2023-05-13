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Зеленский утверждает, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять оружие России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал не поставлять оружие Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai News.

Зеленский рассказал об обещании Си Цзиньпина
© Газета.Ru

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира". Он подчеркнул, что во время встречи с папой попросил его содействовать реализации украинской формулы мира, например, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать Украине поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.

Зеленский подарил папе римскому бронежилет с нарисованной иконой

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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