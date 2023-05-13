Зеленский рассказал об обещании Си Цзиньпина

Зеленский утверждает, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять оружие России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал не поставлять оружие Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai News.
"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира". Он подчеркнул, что во время встречи с папой попросил его содействовать реализации украинской формулы мира, например, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать Украине поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.